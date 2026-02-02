Scontri a Torino Lega Ferrara | Solidarietà agli agenti dal centrosinistra solo ambiguità

Gli scontri di ieri a Torino hanno portato nuovamente in piazza le tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti. La Lega di Ferrara ha espresso piena solidarietà agli agenti coinvolti, condannando fermamente gli atti di violenza. Insieme, chiedono di adottare subito un protocollo operativo più rigido per le manifestazioni, in modo da proteggere le forze dell’ordine e evitare che eventuali danni ricadano sui cittadini o sugli enti. La questione resta calda, e le proteste continuano a dividere opinioni e a sollevare

"Piena solidarietà alle forze dell'ordine, contestuale ad una ferma condanna agli episodi di violenza accaduti a Torino, e un protocollo operativo che disciplini in modo stringente lo svolgimento delle manifestazioni, per evitare che il pagamento degli eventuali danni ricada sulle tasche dei cittadini". Lo chiede il gruppo consiliare della Lega Ferrara attraverso due ordini del giorno depositati dal capogruppo Stefano Perelli, che porterà il Consiglio Comunale ad esprimersi su una vicenda di stretta attualità. "Con questi atti - dice l'assessore comunale alla Sicurezza (in quota Lega), Cristina Coletti - ci attendiamo che il centrosinistra ferrarese superi la propria ambiguità ed esprima, senza tentennamenti, la propria solidarietà alle forze dell'ordine a proposito delle sempre più frequenti, e violente, aggressioni che subiscono durante lo svolgimento del loro lavoro.

