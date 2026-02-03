Scontri di Torino l’informativa di Piantedosi alla Camera | Resa dei conti con lo Stato democratico

Alla Camera il ministro Piantedosi definisce gli scontri di Torino come una “resa dei conti con lo Stato democratico”. Durante l’informativa, ha spiegato che l’assemblea di Askatasuna del 17 gennaio, con circa 750 partecipanti tra attivisti, sindacalisti e rappresentanti di vari movimenti, aveva già preannunciato le proteste di sabato scorso. Piantedosi ha sottolineato come si tratti di un tentativo di sfidare le istituzioni e mettere in discussione l’ordine democratico del paese.

Roma, 3 febbraio 2026 – “L'iniziativa di sabato era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una assemblea nazionale indetta da Askatasuna presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica”. Lo ha ricostruito, nell' informativa alla Camera sugli scontri di Torino, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando: “in quella circostanza, nel rilanciare l'appuntamento per la manifestazione nazionale in solidarietà ad Askatasuna è stato sottolineato – cito testualmente – che il corteo avrebbe costituito 'una resa dei conti con lo Stato democratico”, in quanto »lo sgombero di Askatasuna alza l'asticella dello scontro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

