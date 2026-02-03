Scontri a Torino Piantedosi | Livello scontro richiama dinamiche terroristiche Corteo Askatasuna resa dei conti con lo Stato

Gli scontri di sabato scorso a Torino hanno lasciato il segno. Durante le proteste, alcuni manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine, causando feriti tra gli agenti. Il ministro Piantedosi ha commentato la situazione, paragonando il livello di violenza alle dinamiche terroristiche. La protesta di Askatasuna si è trasformata in una vera e propria resa dei conti con lo Stato, con scene di tensione che hanno preoccupato le autorità. Intanto, il ministro ha espresso solidarietà agli agenti feriti, ricevendo un lungo applauso durante le dichiarazioni

Un lungo applauso ha acccolto le parole di solidarietà del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi verso gli agenti rimasti feriti negli scontri di sabato scorso a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Il ministro, dando il via alla sua informativa in Aula alla Camera, ha detto che i disordini «confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili». L'intervento «Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità», ha aggiunto Pinatedosi.

