Con lo scudo penale il governo promette impunità ai poliziotti si rischia un'escalation di violenza

Il governo di Giorgia Meloni sta preparando una legge che bloccherà l’iscrizione dei cittadini nel registro degli indagati in casi di violenza, se si può dimostrare una giustificazione come la legittima difesa. La proposta apre un dibattito acceso e preoccupa le forze dell’ordine, che temono un aumento delle violenze e una maggiore impunità per chi agisce in nome della legge. La questione divide anche l’opinione pubblica, tra chi vede nella norma una tutela e chi invece un rischio per la sicurezza.

Il governo Meloni lavora a una norma che impedisce di inserire un cittadino nel registro degli indagati, se ha commesso un atto violento ma apparentemente aveva una giustificazione (come la legittima difesa). Uno 'scudo penale' che riguarderebbe anche - e soprattutto - gli agenti di polizia. Fanpage.it ne ha parlato con Giuseppe Campesi, professore di Filosofia del diritto all'università di Bari.

