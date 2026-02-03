Scontri di Torino Fiazza Lega Avs in piazza e silenzio dalla Regione | così si legittima la violenza

Questa mattina a Torino si sono verificati nuovi scontri durante le proteste di Avs. Il deputato della Lega Fiazza ha chiesto chiarimenti alla Regione, accusandola di mantenere un atteggiamento di silenzio che, secondo lui, legittima la violenza. In aula ha spiegato di aver portato un'interrogazione per capire se la Giunta e il presidente de Pascale intendano dissociarsi pubblicamente dalla presenza dei manifestanti. La polemica resta aperta mentre le tensioni nel capoluogo piemontese non si placano.

“Il question time che ho portato oggi in Aula aveva un obiettivo molto semplice: capire se la Giunta regionale e il presidente de Pascale intendessero dissociarsi in modo esplicito dalla presenza di esponenti di Avs alla manifestazione di Torino. A questa domanda non è arrivata alcuna risposta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Torino Scontri

Gli scontri di Torino hanno lasciato il Partito democratico in difficoltà.

La situazione della sanità a Borgotaro, in particolare riguardo alla pediatria, continua a sollevare preoccupazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Poliziotto pescarese aggredito a Torino; Askatasuna, i radicali si sdraiano in piazza: No alla violenza, Torino non si conquista con gli scontri; Corteo pro-Askatasuna, verso il cambio di percorso. Il prefetto: Sabato isolare i violenti; Il monito del sindaco di Torino dopo la guerriglia: Se le informazioni ci sono e il rischio è noto, lo Stato deve prevenirlo.

Scontri al corteo Askatasuna, tre arresti per i pestaggi: ecco chi sono i violenti della guerrigliaTORINO - Tre giovani arrestati per la guerriglia di Torino e nessuno ha nella fedina penale precedenti per reati di piazza. Nessuno di loro, inoltre, figura tra i vertici del ... ilgazzettino.it

Chi sono gli arrestati per gli scontri di TorinoLe forze dell'ordine hanno arrestato tre ragazzi nell'ambito delle indagini sui violenti scontri di sabato 31 gennaio 2026 a Torino: chi sono. lettera43.it

Torino, scontri in piazza. Un agente è stato aggredito barbaramente e ferito anche con l’ausilio di un martello, eppure per la Procura non c’è il reato di tentato omicidio. Un altro schiaffo a chi ogni giorno indossa la divisa e rischia la vita per garantire sicurezz - facebook.com facebook

Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com