Scontri di Torino imbarazzi a sinistra Avs condanna ma rivendica la piazza

Gli scontri di Torino hanno lasciato il Partito democratico in difficoltà. Mentre il partito condanna gli incidenti, alcuni membri cercano di difendere la piazza, creando tensione all’interno della sinistra. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra chi chiede responsabilità e chi invece sostiene il diritto di protestare. Intanto, la polizia cerca di fare chiarezza sul pestaggio del poliziotto al corteo di Askatasuna.

Roma, 2 febbraio 2026 – Tra la condanna e l’imbarazzo. Il giorno dopo gli scontri a Torino e il pestaggio del poliziotto al corteo di Askatasuna, il Partito democratico è sulla graticola. Mentre una delegazione dem va in visita agli agenti feriti durante la manifestazione, al centro delle critiche finisce il primo cittadino Stefano Lo Russo per il patto con il centro sociale, sciolto soltanto dopo l’assalto a La Stampa, e per la presenza in piazza di Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera. Elly Schlein ribadisce la nettissima condanna del Pd per le violenze sugli agenti e chiama Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontri di Torino, imbarazzi a sinistra. Avs condanna ma rivendica la piazza Approfondimenti su Torino Scontri Torino assediata dai “nemici dello Stato”: le reazioni delle istituzioni. Il “caso Avs”: in piazza coi violenti e condanna con un “ma” Torino torna a vivere momenti di tensione. La sinistra rompe gli indugi sull'Iran: Pd, Avs (e Cgil) scendono in piazza La sinistra italiana si mobilita per l'Iran, con il Pd, Avs e Cgil che scendono in piazza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Scontri di Torino, imbarazzi a sinistra. Avs condanna ma rivendica la piazza. Scontri Torino, Meloni: Tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri Torino, Meloni: 'Tentato omicidio contro gli agenti, magistrati non esitino' ... tg24.sky.it Askatasuna e gli scontri a Torino, le reazioni politicheCondanna trasversale delle violenze. Domani il sindaco Lo Russo interverrà in Consiglio comunale. Martedì il ministro Piantedosi alle Camere ... rainews.it Le immagini di Torino sono inaccettabili. Gli scontri, il pestaggio di un poliziotto: sene che condanno senza se e senza ma. La mia totale solidarietà all’agente e ai colleghi feriti. Ci sarà tempo e modo per parlare della gestione dell’ordine pubblico. Di come sia - facebook.com facebook Scontri a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto | Oltre 100 agenti feriti, 29 portati in ospedale #torino x.com

