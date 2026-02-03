Scontri Askatasuna Piantedosi | Dinamiche terroristiche evitati danni ben più gravi

Il ministro Piantedosi ha commentato gli scontri di Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. Ha detto che si sono trattati di dinamiche terroristiche e che, senza intervento, si sarebbero potuti verificare danni molto più gravi. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere fine alla violenza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

(Adnkronos) – Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi, martedì 3 febbraio, parla alla Camera degli scontri, avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. "Dietro gli incidenti non c'è un deficit prevenzione – sottolinea nel corso dell'informativa in Aula -, ma una precisa intenzione criminale". Tre sono stati gli arrestati, mentre 24.

