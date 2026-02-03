Askatasuna Piantedosi | chi sfila con delinquenti offre prospettiva di impunità Grande lavoro evitati danni ben più gravi

Questa mattina a Montecitorio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato le manifestazioni di Torino, puntando il dito contro chi si presenta con i gruppi di agitatori. Piantedosi ha detto che chi si mette al fianco di delinquenti rischia di offrire loro una via privilegiata verso l’impunità. La sua dichiarazione ha suscitato applausi tra i parlamentari del centrodestra, mentre lui ha elogiato il “grande lavoro” delle forze dell’ordine, sottolineando che sono stati evitati danni ben più gravi.

"I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. "Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità" ha aggiunto il ministro. Parole accolte da applausi. Il "grande lavoro svolto ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti".

