Askatasuna Piantedosi | antagonisti hanno coperture politiche Grande lavoro evitati danni ben più gravi

Durante l’audizione alla Camera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di “coperture politiche” dietro agli antagonisti di Torino. Ha anche detto che il loro lavoro ha evitato danni peggiori, ricevendo applausi dai parlamentari del centrodestra. La vicenda si concentra sulla presenza di manifestanti che, secondo il ministro, avrebbero avuto appoggi politici.

"I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. "Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità" ha aggiunto il ministro. Parole accolte da applausi. Il "grande lavoro svolto ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti".

