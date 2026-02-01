Scontri a Torino Ranucci a La7 | Governo sa chi sono i violenti ma non interviene prima per giustificare misure repressive
Ranucci attacca il governo sui recenti scontri a Torino. Durante una trasmissione televisiva, il giornalista dice chiaramente che le forze dell’ordine sanno chi sono i violenti, ma non intervengono subito. Al contrario, si aspetta che i problemi si aggravino, così poi si giustificano misure repressive. Ranucci critica questo metodo, definendolo dannoso e pericoloso, perché favorisce una forma di controllo e sorveglianza che, a suo avviso, è tipica di una “democrazia del controllo”. Secondo lui, questa tendenza
“Purtroppo è uno schema che si ripete, ma in questo contesto è ancora più dannoso e pericoloso perché finisce col giustificare quella democrazia del controllo e della sorveglianza, che è tanto cara alla tecnodestra americana, che ci ha invaso già da anni e che questo governo, mi sembra, stia portando avanti ”. Sigfrido Ranucci interviene a In altre parole (La7) sugli scontri di Torino avvenuti durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il momento più grave si è registrato quando un agente di polizia, Alessandro Calista, è stato accerchiato e colpito con calci, pugni e almeno tre martellate mentre era a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bersani a La7: “Da governo Meloni servilismo verso Trump. Ma sono patrioti questi qui? Con chi stanno? Col giaguaro?”
Pierluigi Bersani critica duramente il governo Meloni, accusandolo di essere troppo servile verso Donald Trump.
«Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governo
Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.
