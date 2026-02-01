Scontri a Torino Ranucci a La7 | Governo sa chi sono i violenti ma non interviene prima per giustificare misure repressive

Ranucci attacca il governo sui recenti scontri a Torino. Durante una trasmissione televisiva, il giornalista dice chiaramente che le forze dell’ordine sanno chi sono i violenti, ma non intervengono subito. Al contrario, si aspetta che i problemi si aggravino, così poi si giustificano misure repressive. Ranucci critica questo metodo, definendolo dannoso e pericoloso, perché favorisce una forma di controllo e sorveglianza che, a suo avviso, è tipica di una “democrazia del controllo”. Secondo lui, questa tendenza

“Purtroppo è uno schema che si ripete, ma in questo contesto è ancora più dannoso e pericoloso perché finisce col giustificare quella democrazia del controllo e della sorveglianza, che è tanto cara alla tecnodestra americana, che ci ha invaso già da anni e che questo governo, mi sembra, stia portando avanti ”. Sigfrido Ranucci interviene a In altre parole (La7) sugli scontri di Torino avvenuti durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il momento più grave si è registrato quando un agente di polizia, Alessandro Calista, è stato accerchiato e colpito con calci, pugni e almeno tre martellate mentre era a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

