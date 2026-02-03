Askatasuna l’allarme di Piantedosi | Scontro che richiama dinamiche terroristiche

Questa mattina, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato alla Camera dopo i disordini di Torino e la manifestazione di Askatasuna. Ha definito quei fatti come uno scontro che richiama dinamiche terroristiche. Piantedosi ha espresso preoccupazione e ha annunciato misure più dure per garantire l’ordine pubblico. La tensione resta alta, e le autorità sono già al lavoro per chiarire cosa sia successo e prevenire altri incidenti.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi si è presentato alla Camera per un'informativa legata ai fatti di Torino del 31 gennaio e alla manifestazione di Askatasuna. Il titolare del Viminale ha aperto il proprio intervento esprimendo, a nome suo e di tutto il governo, "la solidarietà agli agenti rimasti feriti negli scontri di sabato scorso a Torino e, attraverso loro, a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia impegnati nel difficilissimo compito di tutela dell'ordine pubblico". Sono stati in tutto 108 gli esponenti delle forze dell'ordine rimasti feriti. Il ministro ha ripercorso i 29 anni di occupazione abusiva del centro sociale della palazzina di proprietà comunale in Corso Margherita 47 a Torino, terminata lo scorso 18 dicembre con il sequestro dell'immobile e lo sgombero, "ponendo fine all'occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica troppo a lungo tollerata" considerando le violenze di cui i suoi esponenti si sono resi responsabili in tre decenni in tutto il Paese.

