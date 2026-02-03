Scontri a Torino l’informativa di Piantedosi | Innalzato il livello dello scontro richiama dinamiche terroristiche | La diretta

La situazione a Torino si fa sempre più tesa. Questa mattina sono scoppiati nuovi scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. Piantedosi ha parlato di un livello di scontro più alto rispetto ai giorni scorsi, evidenziando anche alcune analogie con dinamiche terroristiche. La polizia ha risposto con cariche e posti di blocco, mentre i manifestanti cercano di resistere. La città si prepara a ulteriori sviluppi mentre le forze dell’ordine monitorano attentamente la situazione.

Applausi e parlamentari della destra in piedi quando il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto riferimento nella sua informativa alla Camera a “coperture politiche” dei manifestanti di Torino. Al termine del suo intervento applausi solo dai banchi della maggioranza. “I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell’informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. “Credo che chi sfila al fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità” ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Torino, l’informativa di Piantedosi: “Innalzato il livello dello scontro, richiama dinamiche terroristiche” | La diretta Approfondimenti su Torino Scontri Scontri Torino, l’informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto Sicurezza Questa mattina in Parlamento, il ministro Piantedosi ha illustrato in diretta l’informativa sui violenti scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Scontri Torino, l’informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto Sicurezza Questa mattina, in Aula a Montecitorio, il ministro Piantedosi ha aggiornato i parlamentari sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agente; Scontri a Torino, testimonianze e versioni diverse su quanto accaduto. Scontri a Torino, Tosi invoca la risposta armata: Nei paesi normali la polizia spara sui violenti. Polemica con Sabella. Su La7L'ex leghista Tosi, nello sconcerto del magistrato Sabella, invoca gli spari della polizia contro i violenti delle piazze, attacca i giudici e scomoda il referendum sulla separazione delle carriere. P ... ilfattoquotidiano.it Scontri Torino, l’informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto SicurezzaL'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino e gli scontri avvenuti durante il corteo pro Askatasuna: la diretta dall'Aula ... fanpage.it Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.