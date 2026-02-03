Scontri Torino l’informativa di Piantedosi in diretta | giovedì il decreto Sicurezza

Questa mattina in Parlamento, il ministro Piantedosi ha illustrato in diretta l’informativa sui violenti scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. La discussione si è concentrata su quanto accaduto nei giorni scorsi, con il governo che punta a varare giovedì il nuovo decreto Sicurezza. I parlamentari hanno ascoltato con attenzione le spiegazioni del ministro, mentre l’opposizione chiede misure più dure per evitare altri episodi simili.

L'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino e gli scontri avvenuti durante il corteo pro Askatasuna: la diretta dall'Aula di Montecitorio a partire dalle ore 14.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Torino Scontri Scontri Torino, l’informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto Sicurezza Questa mattina, in Aula a Montecitorio, il ministro Piantedosi ha aggiornato i parlamentari sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Sicurezza: informativa del ministro Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato oggi i deputati sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Scontri Askatasuna a Torino, Meloni a opposizioni: Sulla sicurezza risoluzione unitaria; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna a delinquere. L’eterno ritorno del teorema; Fatti di Torino, martedì alle 14 informativa Piantedosi - Diretta con lis. L'informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino. La direttaIl ministro dell'Interno parlerà alla Camera dei violenti scontri di sabato scorso durante la manifestazione pro Askatasuna, che ha lasciato diversi agenti feriti e parte della città devastata ... ilfoglio.it Scontri a Torino, l’informativa del ministro Piantedosi alla Camera: la diretta videoIl ministro dell'Interno riferisce in Parlamento sui recenti scontri avvenuti a Torino. Guarda la diretta video dell'informativa ... ilfattoquotidiano.it Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.