Scontri a Torino l’informativa del ministro Piantedosi alla Camera | la diretta video

A Torino, sono scoppiati di nuovo scontri nel fine settimana. Questa mattina, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha illustrato alla Camera i dettagli dell’accaduto. La discussione si è concentrata sugli episodi di violenza e sulle misure di sicurezza adottate. La diretta video dell’informativa ha mostrato come le autorità stanno affrontando la situazione.

A partire dalle ore 14, alla Camera dei deputati, è in programma l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito agli scontri di Torino dello scorso fine settimana. Rimandata, invece, la stessa informativa in Senato, prevista per oggi alle 16. Alle 15 la capigruppo stabilirà data e orario aggiornati.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato oggi i deputati sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna.

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agente; Scontri a Torino, testimonianze e versioni diverse su quanto accaduto; Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l'ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a Chigi.

