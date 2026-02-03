La musica americana perde una delle sue voci più riconoscibili. Chuck Negron, cantante dei Three Dog Night, è morto a 83 anni nella sua casa di Studio City, Los Angeles. Era circondato dai familiari al momento della scomparsa, avvenuta lunedì 2 febbraio.

Chuck Negron, voce iconica dei Three Dog Night e figura centrale della musica americana negli anni Settanta, è morto all’età di 83 anni lunedì 2 febbraio nella sua abitazione di Studio City, a Los Angeles, circondato dai familiari. La causa del decesso, secondo quanto riferito dal suo portavoce Zach Farnum, è stata una complicanza legata a insufficienza cardiaca e broncopneumopatia cronica ostruttiva, patologie che aveva affrontato per anni. Il suo passaggio ha segnato la fine di un’epoca per il rock statunitense, un genere in cui Negron ha lasciato un’impronta indelebile con il suo timbro potente, carico di soul e intensità emotiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparso Chuck Negron, voce iconica dei Three Dog Night e figura centrale della musica americana anni ’70

Approfondimenti su Three Dog Night

