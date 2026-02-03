Rock in lutto Los Angeles | addio a Chuck Negron la voce dietro Joy to the World

La musica piange Chuck Negron, la voce dietro “Joy to the World”, morto a Los Angeles. La notizia ha scosso fan e colleghi. Negron aveva 81 anni e aveva dato tanto al rock degli anni ‘60 e ‘70. La sua voce resterà per sempre nel ricordo di chi ha ascoltato le sue canzoni.

Nel grande circo del rock ci sono voci che non passano mai di moda: le senti una volta e ti restano addosso. Chuck Negron, frontman (e timbro inconfondibile) dei Three Dog Night, era esattamente così: uno che negli anni '70 ha fatto cantare mezzo mondo senza nemmeno chiedere il permesso. Il suo nome torna oggi al centro della scena, ma con una notizia che nessun fan vorrebbe leggere: Chuck Negron è morto a Los Angeles a 83 anni. La causa, secondo quanto riportato, sono state complicazioni cardiache aggravate da una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Insomma, il tipo di "finale" che non fa rumore, ma lascia un silenzio pesante.

