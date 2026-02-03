È morto Chuck Negron all'età di 83 anni | l'ex cantante dei Three Dog Night trovò il successo con Joy to the world
È morto Chuck Negron, l’ex cantante dei Three Dog Night, a 83 anni a Los Angeles. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando senza parole i fan. Negron aveva raggiunto la popolarità con il brano “Joy to the world”, ma la sua vita è stata anche segnata dalla lotta contro la dipendenza dall’eroina. Ora il suo nome si aggiunge all’elenco dei grandi artisti che ci hanno lasciato.
Chuck Negron, ex membro dei Three Dog Night, è scomparso all'età di 83 anni nella sua abitazione di Los Angeles: il successo con la band e la dipendenza dall'eroina.🔗 Leggi su Fanpage.it
