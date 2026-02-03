È morto Chuck Negron all'età di 83 anni | l'ex cantante dei Three Dog Night trovò il successo con Joy to the world

È morto Chuck Negron, l’ex cantante dei Three Dog Night, a 83 anni a Los Angeles. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando senza parole i fan. Negron aveva raggiunto la popolarità con il brano “Joy to the world”, ma la sua vita è stata anche segnata dalla lotta contro la dipendenza dall’eroina. Ora il suo nome si aggiunge all’elenco dei grandi artisti che ci hanno lasciato.

