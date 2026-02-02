Scioperi febbraio nero per i trasporti | treni aerei bus e metro tutte le date delle proteste

A febbraio, i trasporti italiani si fermano quasi tutti. Sono in programma 26 scioperi, tra cui sei nazionali, che coinvolgono treni, aerei, bus e metro. Le date più importanti sono il 16 febbraio, giornata di caos nel trasporto aereo, e il 27 e 28 febbraio, quando si fermeranno i treni su tutto il territorio. Gli utenti si preparano a settimane di disagi e cancellazioni.

(Adnkronos) – Treni, aerei, trasporto pubblico locale. Il mese di febbraio conta 26 scioperi proclamati, di cui sei nazionali, con tre date in particolare da segnare sul calendario: il 16 febbraio, giornata nera del trasporto aereo in tutto il Paese; e il 27 e 28 febbraio, quando a fermarsi sarà quello ferroviario interessato dallo sciopero nazionale. Senza dimenticare il 6 febbraio, giorno della protesta di 24 ore del trasporto marittimo e dei lavoratori dei porti di tutta Italia, indetta da Usb. Per quanto riguarda il trasporto aereo, il 16 febbraio sarà il giorno di una serie di scioperi nazionali che renderanno davvero complicato prendere un volo: si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo di Vueling, dalle 00.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Trasporti Febbraio

Oggi Lombardia e Lazio vedono le prime agitazioni del mese di febbraio, considerato il più difficile del 2026 per i trasporti.

A febbraio, in tutta Italia, si prevede un mese difficile per chi viaggia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trasporti Febbraio

Argomenti discussi: Scioperi, febbraio nero per chi viaggia. Da oggi a fine mese disagi su bus, treni e aerei; Scioperi, febbraio è il mese nero dei trasporti: ecco chi si ferma e quando; Febbraio nero per i trasporti: venti scioperi tra porti, treni e aerei. Usb ferma le banchine venerdì 6; Febbraio nero per i trasporti: raffica di scioperi, treni fermi a fine mese e voli a rischio.

Scioperi, febbraio nero per i trasporti: treni, aerei bus e metro, tutte le date delle protesteSono 26 gli scioperi proclamati, di cui sei nazionali. Aerei e treni fermi il 16, 27 e 28 febbraio. Il 6 febbraio si ferma anche il trasporto marittimo ... adnkronos.com

Sciopero dei trasporti: febbraio mese nero per treni, aerei e bus. Oggi Lombardia e Lazio. Tutte le date a rischio in ItaliaSi inizia oggi con Lombardia e Lazio, ma sono una ventina le agitazioni proclamate per le prossime settimane. Stop di 24 ore in tutta Italia il 16 e tra i l 27 e il 28. Il 6 si fermano i portuali ... quotidiano.net

Si preannuncia un febbraio nero per chi si muove tra città e aeroporti. Una serie di scioperi – alcuni locali, altri a livello nazionale – minaccia di rallentare bus, treni, aerei, metro e persino le attività portuali. A livello nazionale, sono tre le giornate in cui si rischia - facebook.com facebook

A febbraio nuova ondata di scioperi, treni a rischio a fine mese. Una ventina gli stop tra nazionali e locali, disagi per i voli il 16. Ecco il calendario #ANSA x.com