A febbraio 2026, ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori del trasporto pubblico. I lavoratori di treni, metropolitane, autobus, navi, porti e aerei hanno deciso di fermarsi per protestare. La mobilitazione si preannuncia di vaste proporzioni e potrebbe causare disagi in tutta Italia. Le aziende e le autorità stanno già preparando piani di emergenza, ma molti passeggeri si trovano già a fare i conti con le prime cancellazioni e ritardi.

Un’ampia mobilitazione dei lavoratori del trasporto pubblico è in programma per febbraio 2026, con uno sciopero che coinvolgerà treni, metropolitane, autobus, navi, porti e voli aerei. L’azione è programmata in tre date principali: 2 e 5 febbraio per i treni, 6, 13 e 27 febbraio per i mezzi urbani come autobus, tram e metropolitane, mentre il 16 febbraio sarà segnato da uno stop parziale per i voli nazionali e internazionali. Altre interruzioni sono previste anche il 27 e 28 febbraio, con particolare rilevanza per le ferrovie dello Stato. Le proteste, che si concentrano in un arco di tempo ristretto, riguardano diverse categorie: personale ferroviario, autisti di linea, addetti ai servizi aeroportuali e operatori portuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero trasporti febbraio 2026: metro, treni, autobus e aerei. Quando e chi si ferma

Il 9 e 10 gennaio 2026 si terrà uno sciopero nazionale che coinvolgerà principalmente i trasporti e i servizi pubblici, con orari di stop previsti dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio.

Nei prossimi giorni, i trasporti italiani potrebbero risentire di scioperi che coinvolgono principalmente treni e aerei.

