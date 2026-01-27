In un'operazione di polizia a Rogoredo, un giovane di 28 anni è stato colpito mortalmente durante un controllo in un bazar di eroina. L’agente coinvolto è attualmente sotto indagine. L’episodio si è verificato in un’area nota per lo spaccio, evidenziando le difficoltà delle forze dell’ordine nel contrasto a questa problematica.

Milano – Il controllo in una delle tante mini piazze di spaccio che circondano l’area di Rogoredo. Uno degli avamposti mobili dei pusher di eroina, migrati progressivamente verso sud dopo lo smantellamento del boschetto di via Sant’Arialdo. Un nordafricano fermato a fatica col sospetto che sia uno spacciatore da quattro agenti del commissariato di zona, due in borghese e due in divisa. Poi all’improvviso sbuca un secondo uomo, probabilmente uscito da una tenda. Ad accorgersi di lui sono altri due poliziotti in abiti civili, impegnati con gli altri colleghi nello stesso servizio: stando a una prima ricostruzione ancora da confermare, urlano “Fermo, polizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato. “Fermo, polizia”: poi lo sparo alla testa da 15 metri

Approfondimenti su Milano Uccisione

#Milano-Uccisione || In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

#Milano-Impastato || Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Uccisione

Argomenti discussi: Milano, 70enne trovato ucciso con una coltellata in casa: arrestato un giovane; Omicidio a Rozzano, Domenico Lorusso ucciso con la gola tagliata: il cadavere sotto un armadio; Omicidio a Rozzano: anziano sgozzato in casa, indagato un 21enne ospite saltuario; Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano, giovane bloccato.

Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato. Fermo, polizia: poi lo sparo alla testa da 15 metriRogoredo, il giovane si è avvicinato alla pattuglia in divisa e in borghese che controllava uno spacciatore: era armato di una pistola a salve. Freddato dal colpo esploso da un agente. Aveva droga: ... ilgiorno.it

Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviataÈ un 28enne marocchino l'uomo, ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato da un poliziotto questa sera, poco prima delle 18, in via Peppino Impastato a Milano nel corso di un'operazione anti-droga. Il ... adnkronos.com

È un 28enne marocchino l'uomo ucciso da un colpo d'arma da fuoco sparato da un poliziotto questa sera, poco prima delle 18, in via Peppino Impastato a Milano. Già noto alle forze dell'ordine e irregolare in Italia, il 28enne - a quanto si apprende - avrebbe facebook