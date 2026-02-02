Pattinaggio artistico Olimpiadi 2026 | le speranze di medaglia dell’Italia Prova a squadre fondamentale in avvio

La squadra italiana di pattinaggio artistico si prepara alla prova a squadre alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È una sfida importante, e le atlete sentono il peso di questa occasione. La tensione si fa sentire fin dai primi allenamenti, mentre cercano di mettere in fila ogni dettaglio per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di portare a casa una medaglia. La partenza è cruciale, e tutte sanno che il treno passa una sola volta.

La consapevolezza di essere in attesa di un treno che passa una volta sola, la responsabilità di saperlo prendere in corsa, la pressione determinata dalla paura di perderlo. Non ci sono grossi dubbi: la Nazionale italiana di pattinaggio artistico si appresta a vivere i Giochi Olimpici Invernali più importanti della sua storia. E lo farà in casa, tra le mura amiche dell'Unipol Forum di Assago, celeberrimo impianto sportivo che sarà il palcoscenico delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La provvisoria assenza della Russia, esclusa per l'intero quadriennio a seguito dell'invasione in Ucraina, ha aperto degli scenari poco pronosticabili fin dal post Pechino 2022.

