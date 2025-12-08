Coppa del Mondo di Fioretto l’Italia è d’oro nelle gare a squadre | le ragazze a Busan e il team maschile a Fukuoka

L’Italia del fioretto è tutta d’oro nelle gare a squadre che hanno chiuso il weekend asiatico di Coppa del Mondo: trionfano i quartetti azzurri del CT Simone Vanni sia nella tappa femminile di Busan che nella prova maschile di Fukuoka. In Corea Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Martina Batini vincono in finale sugli Stati Uniti (45-38) dopo una gara dominata, e in Giappone il team dei ragazzi fa lo stesso superando nell’assalto decisivo la Francia all’ultima stoccata (44-43) e svettando sul gradino più alto del podio con le firme di Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Davide Filippi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

