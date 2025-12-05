Tumore al seno scoperto un nuovo ‘punto debole’ delle forme resistenti | la via per terapie combinate più efficaci

Firenze, 5 dicembre 2025 – Uno studio coordinato dall’Università di Firenze e pubblicato sulla rivista Cancer Research apre a nuove possibilità terapeutiche per il carcinoma mammario resistente ai farmaci. La ricerca – firmata dall’Aacr, l’American Association for Cancer Research – ha individuato un potenziale tallone d’Achille nei tumori della mammella caratterizzati da mutazioni del gene Esr1, frequentemente associati alle forme più aggressive e refrattarie alla terapia endocrina. Maculopatia umida, una sola iniezione per curarla: la terapia genica apre la strada a un trattamento definitivo Questi tumori, stimolati dagli ormoni femminili come gli estrogeni, vengono normalmente trattati con farmaci endocrini, uno dei pilastri delle cure per il carcinoma mammario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

