capodanno 2026 in piazza a sestri levante con musica brindisi e show di fabrizio casalino

A Sestri Levante il Capodanno 2026 si svolge in piazza Matteotti con musica dal vivo, spettacoli e un brindisi collettivo. A partire dalle 21:30, il pubblico potrà ascoltare la band Molto Bene Grazie, seguito dall’intrattenimento di Fabrizio Casalino. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un ambiente cittadino.

