Capodanno 2026 in piazza a Sestri Levante con musica brindisi e show di Fabrizio Casalino
A Sestri Levante il Capodanno 2026 si svolge in piazza Matteotti con musica dal vivo, spettacoli e un brindisi collettivo. A partire dalle 21:30, il pubblico potrà ascoltare la band Molto Bene Grazie, seguito dall’intrattenimento di Fabrizio Casalino. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un ambiente cittadino.
Sestri Levante saluta il nuovo anno con una grande festa di Capodanno in piazza Matteotti. Dalle 21:30 si apre la festa con la musica dal vivo dei Molto Bene Grazie Band, seguita dal cabaret del comico genovese Fabrizio Casalino fino allo scoccare della mezzanotte.Dopo il brindisi, accompagnato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: "Giù le mani dalla scuola": sabato cittadini e opposizioni in piazza a Sestri Levante
Leggi anche: Capodanno in piazza 2026 a Ruvo di Puglia: Winter Music Show con DJ Antoine e i dj di Radionorba
Feste, concerti, fuochi. Ecco dove andare a Capodanno in Liguria!; Capodanno, due treni notturni speciali per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari; Capodanno in piazza tra musica e fuochi d'artificio: gli eventi a Genova e in Liguria; Capodanno 2026 in Liguria: spettacoli e musica in 29 piazze per accogliere il nuovo anno.
Capodanno 2026 in piazza a Sestri Levante con musica, brindisi e show di Fabrizio Casalino - Dalle 21:30 si apre la festa con la musica dal vivo dei Molto Bene Grazie Band, seguita dal cabaret del ... genovatoday.it
Capodanno Genova 2026: due treni speciali per il concerto gratuito. Gli orari - Il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali speciali con partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle ore 3 del mattino di giovedì 1° gennaio 2026, per Savona (con arrivo alle 4. mentelocale.it
Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa in Italia - In tutta la Penisola, il 31 dicembre si trasforma in una grande festa collettiva dove città grandi ... siviaggia.it
Sondrio festeggia Capodanno in piazza con il programma Natale 2025. La sera del 31 dicembre Piazza Garibaldi ti aspetta dalle 22 con Superstar Show e dj set Invita amici e vivi l'ultimo dell'anno in Valtellina! TraValchiavenna&ValtellinaconMartina Tutto i facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.