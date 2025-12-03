Accensione dell' albero di Natale a Sestri Levante con corteo dei bambini e cioccolata calda

Sestri Levante accende il Natale nel giorno del suo Santo Patrono. Sabato 6 dicembre, San Nicolò, è in programma la festa per l’accensione dell’albero di piazza Matteotti.L’appuntamento è alle 17 in piazza Bo dove la Filarmonica di Sestri Levante e gli animatori di Hakuna Matata aspetteranno i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

