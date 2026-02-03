La catanese Aurora Caggegi entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici
La giovane catanese Aurora Caggegi, di soli 28 anni, entra a far parte della segreteria nazionale dei Giovani Democratici. Laureata in Economia, si presenta come una nuova voce nel panorama giovanile del Partito Democratico. La sua nomina segna un passo avanti per i giovani all’interno del partito e apre nuove possibilità di partecipazione e impegno.
