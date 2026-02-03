Il pescarese Gileno coordinatore nazionale della segreteria dei Giovani Democratici assume la delega a Politiche industriali e Sviluppo economico

Saverio Gileno, giovane dirigente di Pescara, è stato confermato come coordinatore nazionale dei Giovani Democratici durante la riunione della direzione tenuta domenica. Gileno, già annunciato a novembre, assume ora anche la delega alle Politiche industriali e Sviluppo economico. La nomina arriva in un momento di fermento all’interno del movimento giovanile del Pd, che punta a rafforzare il ruolo dei giovani nelle scelte strategiche del partito.

Una delega strategica assegnata a Gileno - anche Segretario Regionale dei GD Abruzzo, votata all’unanimità da tutta la direzione nazionale Nel corso della direzione nazionale che so è tenuta domenica 1 febbraio è stato ufficializzato il voto che ha eletto Saverio Gileno coordinatore nazionale della segreteria dei Giovani Democratici, incarico già annunciato durante il congresso nazionale di novembre, con in aggiunta la delega alle Politiche Industriali e allo Sviluppo economico. Una delega strategica assegnata a Gileno - anche segretario regionale dei Gd Abruzzo, votata all’unanimità da tutta la direzione nazionale, che vede come componenti anche gli abruzzesi Claudio Mastrangelo, Silvia Sbaraglia, Pia Finoli e la presenza di Emanuele Castigliego - che mette al centro i temi del lavoro, della struttura produttiva del Paese, della transizione ecologica e della giustizia sociale, in una fase segnata da crisi industriali, delocalizzazioni e crescente precarietà generazionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A 29 anni, Paky Tiani entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici.

