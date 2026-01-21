Choc a Milano reagisce a una rapina e viene accoltellato | grave un 24enne

A Milano, un giovane di 24 anni è stato ferito gravemente durante un tentativo di reazione a una rapina. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, lasciando la comunità sotto shock. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Ancora sangue per le strade di Milano. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato mentre cercava di opporre resistenza a una rapina. Il giovane adesso si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile. Si torna purtroppo a parlare di allarme sicurezza. Una situazione insostenibile quella in cui versa il capoluogo meneghino, dove aggressioni e reati sono ormai all'ordine del giorno. Ad oggi, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione, malgrado i tanti appelli di politici e cittadini. Stando alle notizie diffuse questa mattina, l'ultima violenza si è verificata nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

