Sarno panettiere trovato morto nel suo laboratorio | fermato un uomo di 33 anni

Questa notte, a Sarno, un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel suo laboratorio. La polizia ha già fermato un uomo di 33 anni sospettato dell’omicidio. La scoperta ha sconvolto la piccola comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Il ritrovamento nella notte. Un panettiere di 60 anni è stato ucciso all'interno del proprio negozio nelle ore notturne. Il dramma si è consumato a Sarno, in provincia di Salerno, dove l'uomo è stato rinvenuto privo di vita nel suo panificio. L'allarme è scattato intorno alle 00.45 di martedì 3 febbraio, facendo scattare l'immediato intervento delle forze dell'ordine. L'intervento della polizia. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di Salerno, che una volta entrati nel locale hanno trovato il corpo del titolare. I soccorsi si sono rivelati inutili: per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Salerno dopo aver ucciso un panettiere di 61 anni con diverse coltellate.