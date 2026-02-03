Questa notte a Sarno, nel Salernitano, un uomo di 60 anni, titolare di un panificio, è stato trovato morto nel suo negozio. La polizia ha già fermato un sospetto, ma i motivi dell’omicidio sono ancora da chiarire. La comunità si sveglia con il dolore e la paura.

A Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio è stato ucciso all’interno del suo negozio: aveva 60 anni. L'allarme è scattato alle 00.45. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo. Per l’omicidio è stato fermato all’interno del locale un 33enne già noto alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso per ricostruire il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Panettiere ucciso nel Salernitano, fermato un uomo

Approfondimenti su Sarno Uccisione

Questa notte a Sarno, un panettiere di 60 anni è stato trovato morto nel suo negozio.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Salerno dopo aver ucciso un panettiere di 61 anni con diverse coltellate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sarno Uccisione

Argomenti discussi: Salerno, panettiere ucciso a coltellate: arrestato 33enne; Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un 33enne; Campobasso senza treni da sei anni, l'odissea dei lavori sui binari.

Panettiere ucciso nel Salernitano, fermato un uomoA Sarno (Salerno) la scorsa notte il titolare di un panificio è stato ucciso all’interno del suo negozio: aveva 60 anni. L'allarme è scattato alle 00.45. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti s ... gazzettadelsud.it

Panettiere ucciso nel SalernitanoFailed to fetch dynamically imported module: https://www.avvenire.it/_nuxt/h3_PoS-p.js ... avvenire.it

#Salerno È già noto alle forze dell'ordine il 33enne fermato dalla polizia per l'omicidio, avvenuto nella notte, di un panettiere 60enne. Il giovane era all'interno del locale di proprietà della vittima, in cui è stato trovato il cadavere Foto archivio x.com

Era molto conosciuto in zona per la sua attività di panettiere nella piccola frazione di Avosso - facebook.com facebook