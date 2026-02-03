Sarah Ferguson chiude la sua associazione benefica dopo le rivelazioni sui file Epstein. L’ex duchessa di York ha deciso di sospendere “a tempo indeterminato” il Sarah’s Trust, la charity da lei fondata, senza specificare quando riaprirà. La decisione arriva dopo le notizie che la collegano alle vicende di Epstein, e mette fine alla sua attività benefica.

Sarah Ferguson non è più alla guida della sua associazione benefica. Il Sarah’s Trust, la charity che portava il suo nome ed era presieduta dall’ex duchessa di York, chiuderà “a breve per un tempo indeterminato”. La decisione arriva dopo le ultime rivelazioni contenute nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense sui rapporti tra Ferguson e Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019. Un portavoce dell’organizzazione ha spiegato che la scelta è maturata dopo “alcuni mesi” di discussioni interne: “La nostra presidente Sarah Ferguson e il consiglio di amministrazione hanno concordato che, con rammarico, la fondazione chiuderà a breve per un tempo indeterminato ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarah Ferguson nei guai dopo le rivelazioni nei file di Epstein: chiude “a tempo indeterminato” la sua associazione benefica

Approfondimenti su Sarah Ferguson

Le nuove email di Jeffrey Epstein, pubblicate dal Dipartimento di Giustizia Usa, mostrano scambi tra il finanziere e Sarah Ferguson dopo il 2008.

