Epstein voleva uccidere Sarah Ferguson e il principe Andrea le rivelazioni sul sicario e la paura di Fergie

Jeffrey Epstein avrebbe progettato di uccidere l’ormai ex principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson, perché preoccupato che potessero denunciare i crimini legati allo scandalo sessuale per cui era stato incarcerato negli Stati Uniti. A svelarlo è stato Andrew Lownie, giornalista e autore di Entitled, una biografia dedicata proprio al fratello di Re Carlo, legato per anni al faccendiere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. “Epstein voleva uccidere Sarah Ferguson e il principe Andrea”, le rivelazioni. Secondo quanto svelato da Lownie, Jeffrey Epstein poco prima della sua morte, avvenuta in circostanze misteriose in carcere nel 2019, avrebbe contattato un sicario per uccidere Andrea e Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Epstein voleva uccidere Sarah Ferguson e il principe Andrea”, le rivelazioni sul sicario e la paura di Fergie

Ha affermato che Fergie era terrorizzata dalle minacce di morte e ciò potrebbe spiegare il perché sia rimasta in contatto con Epstein e abbia tentato di "tenerlo a bada"

