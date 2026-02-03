Sanzioni in Calabria | lotta al lavoro nero genera activitià sospese e multe

Gli ispettori del lavoro di Reggio Calabria hanno avviato una vasta operazione contro il lavoro nero. Durante i controlli, molte attività sono state sospese e sono state elevate multe. La campagna coinvolge anche la Questura e la Prefettura, che collaborano per verificare il rispetto delle regole sul territorio. La lotta all’illegalità nel settore del lavoro resta una priorità per le autorità locali.

Un’intensa campagna di controllo e verifica del lavoro in Calabria è stata avviata dagli ispettori del lavoro dell’Istituto per l’Appalti e la Gestione (IAM) di Reggio Calabria, in coordinamento con la Questura e la Prefettura. L’operazione, condotta in pieno settore dei pubblici esercizi e dell’intrattenimento serale, ha portato a sanzioni pesanti, sospensioni di attività e la segnalazione di numerosi lavoratori in regime illegale. La causa principale è il ricorso diffuso al lavoro nero, con conseguenze sia economiche sia legali per i soggetti coinvolti. All’interno di un locale attivo nell’ambito dell’intrattenimento serale a Reggio Calabria, gli ispettori hanno trovato tre lavoratori senza alcun contratto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

