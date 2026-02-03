Sant' Agata comincia la festa | le candelore il corteo e la sfilata delle carrozze del Senato

Quest'anno Sant'Agata torna a vivere la sua festa più grande. Le strade di Catania si riempiono di candelore, cortei e carrozze del Senato. È un’edizione speciale, che coincide con il Giubileo agatino, per festeggiare i 900 anni dal ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. La città si prepara a una giornata di tradizione e orgoglio, con i fedeli che gremiscono piazze e vie centrali.

Quella di quest'anno è un'edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Agata furono, infatti, trafugate da Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e portate a Costantinopoli per farsi perdonare dall'imperatore. Dopo 86 anni di "esilio", nel 1126, i soldati Gisliberto e Goselmo, su ordine della Santa apparsa in sogno, riportarono le spoglie a Catania. Il vescovo Maurizio, consapevole dell'importanza storica e spirituale di quel ritorno, ordinò che tutti gli abitanti partecipassero alla processione a piedi nudi e vestiti di bianco, un segno di purezza e devozione.

