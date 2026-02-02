Festa di Sant' Agata tre ragazzi saliranno sulla carrozza del Senato al posto del sindaco

La festa di Sant’Agata a Catania si apre con una novità: tre ragazzi saliranno sulla carrozza del Senato al posto del sindaco. L’evento si inserisce nel progetto “Un gesto per Catania”, che punta a promuovere educazione civica, gentilezza e amore per la città. La scelta di coinvolgere i giovani segna un messaggio forte e diretto, anche durante le celebrazioni più tradizionali.

La festa di Sant’Agata 2026 si apre con un programma che unisce fede, cultura e sport.

Venerdì 19 dicembre, il Villaggio del Fanciullo si anima con la terza edizione di "Before Christmas – La Festa del Riccio".

