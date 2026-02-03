Sanremo Lillo sarà co-conduttore alla serata delle cover | l’indiscrezione

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, emergono nuove indiscrezioni sul cast. Lillo sarà il co-conduttore della serata delle cover, confermando le voci che circolavano da giorni. La presenza dell’attore aggiunge un tocco di sorpresa alla manifestazione, mentre i fan aspettano di scoprire chi accompagnerà Carlo Conti e Laura Pausini durante la kermesse.

Manca sempre meno all’accensione dei riflettori sul Festival di Sanremo e il cast che affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini continua a riservare sorprese. L’ultima indiscrezione, lanciata da Cinemotore e confermata da fonti dello spettacolo, vede Lillo Petrolo nel ruolo di co-conduttore per l’attesa serata delle cover di venerdì 27 febbraio. L’attore romano, attualmente impegnato nel tour promozionale della commedia Agata Christian accanto a pesi massimi come Christian De Sica e Maccio Capatonda, potrebbe portare la sua cifra ironica sul palco più prestigioso d’Italia in una delle serate più amate dal pubblico.🔗 Leggi su Open.online

Lillo Petrolo sarà sul palco di Sanremo 2026.

Lillo sarà il co-conduttore della serata delle cover a Sanremo 2026.

