Sanremo 2026 | ecco chi ci sarà come co-conduttore nella serata delle cover

Lillo sarà il co-conduttore della serata delle cover a Sanremo 2026. La sua partecipazione conferma che questa edizione del festival vuole sorprendere e rompere gli schemi. La presenza di volti nuovi come lui si aggiunge alla line-up, mentre il pubblico si prepara a un Festival diverso dal solito. La scelta di coinvolgere un comico come Lillo fa pensare a una serata più leggera e divertente.

Lillo a Sanremo 2026: pronto a diventare come co-conduttore, ecco cosa é emerso. Se il Festival di Sanremo è da sempre il tempio della musica italiana, l’edizione 2026 promette di essere ricordata come quella in cui la tradizione ha deciso di farsi sorprendere. Tra le scelte più discusse, e al tempo stesso più applaudite, spicca la presenza di Lillo Petrolo come co-conduttore, una mossa che segna un cambio di ritmo nel linguaggio televisivo del Festival. Leggi anche Rocío Morales torna a parlare con Bova, e si sbilancia su De Martino e Iannone Attore, comico, musicista e autore, Lillo rappresenta da anni una delle figure più poliedriche dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Lillo Petrolo sarà sul palco di Sanremo 2026.

Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

