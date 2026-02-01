Il derby Sangiustese ora c’è da allungare il passo | Chiesanuova abbiamo l’obbligo di fare punti

Questa sera il Chiesanuova cerca punti contro la Sangiustese nel derby di Villa San Filippo. Dopo alcune partite difficili, la squadra di Mariotti vuole mettere in fila qualche risultato per risalire la classifica. La partita si presenta aperta e intensa, con entrambe le squadre che puntano a muovere la graduatoria.

CHIESANUOVA La rincorsa del Chiesanuova penultimo riprende da Villa San Filippo, il gruppo di Mariotti si confronterà con la locale Sangiustese. Una partita complicata perché gli avversari sono quinti con 8 punti in più, 28 a 20, inoltre sono imbattuti nel girone di ritorno. Il Chiesanuova dovrà mostrare miglioramenti sul piano del gioco rispetto all’ultima uscita col Matelica e sogna ovviamente i 3 punti che servono come il pane per rendere meno pericolosa la classifica. C’era da intervenire sull’attacco sterile, penultimo del torneo (14 gol) e rimasto col solo Papa come centravanti, la società lo ha fatto ufficializzando l’argentino Lezcano, classe 1998, 9 reti in 14 partite nell’Eccellenza campana finora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Domenica il Chiesanuova ha pareggiato 1-1 contro il Matelica in un match difficile.

