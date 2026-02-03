San Valentino Baby Caring all' Eduteca

All’Eduteca si prepara una serata speciale per San Valentino. Da questa sera, il servizio di Baby Caring sarà disponibile anche dalle 19 alle 22, così i genitori potranno uscire a cena senza preoccupazioni. Mamme e papà avranno qualche ora di libertà, mentre i bambini si divertiranno insieme in un ambiente sicuro e accogliente. La serata è pensata per festeggiare la festa degli innamorati in modo diverso, lasciando spazio anche a un momento di relax per le famiglie.

Servizio di Baby Caring serale dalle 19 alle 22. In occasione della festa degli innamorati l'Eduteca sarà aperta anche alla sera, per l'ora di cena!Mamme e papà potranno prendersi qualche ora per loro senza pensare ai bimbi che potranno divertirsi insieme a noi!

