Laboratorio di San Valentino all' Eduteca

Il Laboratorio di San Valentino all'Eduteca si svolge martedì 10 febbraio, dalle 16.30 alle 18.00, per tutte le età. L’attività, che include un laboratorio e un gioco libero, richiede una prenotazione entro il 7 febbraio. Il costo è di 15 euro. Un’occasione per creare insieme, con l’aiuto di un’educatrice e pedagogista, biglietti e sorprese dedicate alle persone care. Per info e prenotazioni, contattare il 3479019544.

Martedì 10 febbraio dalle 16.30 alle 18.00Per tutte le etàIngresso €15 (lab +gioco libero)RRichiesta prenotazione entro 72 - per info e prenotazioni 3479019544 anche whatsappCreiamo insieme alla maestra allegra, educatrice e pedagogista, dolci biglietti e dolci sorprese per chi amiamo.

