Speciale baby caring - Shopping natalizio

Durante il mese di dicembre, il servizio di baby caring in centro offre un’opportunità dedicata a mamme e papà impegnati nelle commissioni natalizie. Con tariffe speciali e orari flessibili, garantisce ai genitori tranquillità e ai bambini momenti di svago e divertimento, rendendo il periodo delle festività più sereno e piacevole per tutti.

Servizio baby caring in centro a un prezzo speciale per il mese di dicembre dedicato a mamme e papà che devono provvedere a commissioni nel periodo natalizio e i bimbi si annoiano!Genitori senza pensieri e bimbi felici!dal lunedi al sabato dalle 16 alle 19mercoledi e sabato anche al mattino dalle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

