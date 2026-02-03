San Valentino 2026 | UCI Cinemas celebra l’amore tra grandi anteprime e il ritorno dei classici

Il prossimo San Valentino, UCI Cinemas apre le porte a tutti gli innamorati del grande schermo. La catena invita il pubblico a riscoprire la magia del cinema come regalo speciale, con anteprime esclusive e il ritorno di grandi classici. La campagna si chiama “Con chiunque tu sia, punta sul cinema!” e punta a coinvolgere chiunque voglia passare una giornata diversa, tra emozioni e proiezioni memorabili.

Per il prossimo San Valentino, UCI Cinemas lancia la campagna "Con chiunque tu sia, punta sul cinema!", invitando il pubblico a riscoprire la magia della sala come regalo perfetto. Tra nuove uscite attesissime e il ritorno di cult intramontabili, il circuito punta a offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice proiezione. Oltre alle proposte sul grande schermo, UCI promuove le sue Gift Card (da 15€, 30€ e 50€) e l'esclusivo Private Screening, la possibilità di riservare un'intera sala per un appuntamento davvero unico e privato. La programmazione dedicata inizia il 5 febbraio con Hamnet – Nel nome del figlio, il nuovo film della pluripremiata Chloé Zhao.

