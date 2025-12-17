UCI Cinemas | Natale e Capodanno ricchi di eventi e anteprime

Durante le festività natalizie e di inizio anno, UCI Cinemas presenta un ricco calendario di eventi e anteprime. L’offerta include grandi film, iniziative speciali, attività per famiglie e promozioni dedicate, creando un’esperienza cinematografica completa e coinvolgente per tutti i gusti.

UCI Cinemas, durante le  festività natalizie e di inizio anno, propone un  ampio calendario di iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa, che unisce grandi film, eventi speciali, animazione per famiglie e offerte dedicate. Infatti, UCI Cinemas conferma il proprio impegno nel  trasformare il cinema in un luogo di intrattenimento, condivisione e divertimento per tutte le età. UCI CINEMAS SPONGEBOB – UN’AVVENTURA DA PIRATI. SpongeBob è tra i protagonisti delle attività UCI Cinemas dedicate ai più piccoli nel periodo festivo, in occasione dell’uscita del film  “SpongeBob: Un’avventura da pirati”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Il video di promozione di Spim a UCI CINEMAS Fiumara

