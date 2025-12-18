Natale e Capodanno agli UCI Cinemas di Roma | magia e anteprime

Vivi la magia del Natale e del Capodanno negli UCI Cinemas di Roma, tra anteprime esclusive e eventi festivi. Un calendario ricco di sorprese, con proiezioni speciali come SpongeBob: Un’avventura da pirati e La Grazia, attività creative per bambini e promozioni imperdibili. Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, tra divertimento, emozioni e momenti di festa.

© Ezrome.it - Natale e Capodanno agli UCI Cinemas di Roma: magia e anteprime Cosa: Un ricco calendario di eventi festivi, anteprime cinematografiche come SpongeBob: Un'avventura da pirati e La Grazia, attività creative per bambini e promozioni speciali.. Dove e Quando: Presso UCI Cinemas Porta di Roma, Roma Est, Parco Leonardo e UCI Luxe Maximo, dal 20 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026.. Perché: Per vivere l'atmosfera delle feste in sala con animazione dal vivo, proiezioni di mezzanotte e una tariffa speciale per la sera di San Silvestro.. Il Natale a Roma non è solo luci in via del Corso o mercatini nelle piazze storiche; quest'anno la magia delle festività si accende anche sul grande schermo.

