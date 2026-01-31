San Mauro aumentano gli abitanti Luna e Nicolò i nomi più gettonati tra i nuovi nati

A San Mauro Pascoli il numero di abitanti cresce. Secondo i dati Istat dell’anno scorso, sono di più le persone che vivono nel paese rispetto al passato. Tra i neonati, Luna e Nicolò sono i nomi più scelti dai genitori. La comunità si espande, portando nuove energie e volti noti.

Cresce il numero di abitanti a San Mauro Pascoli. E' quanto emerge dal report dei dati Istat (l’Istituto Nazionale di Statistica) dell’anno appena concluso. Sono 12.423 (+79 rispetto al 31 dicembre 2024) di cui 6.121 maschi e 6.302 femmine. Un aumento in positivo nonostante si registri un leggero.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su San Mauro Pascoli Bergamo, gli abitanti aumentano a 122.263. Carnevali: “Il dato più alto degli ultimi 15 anni” Nuovi nati tra il 2023 e 2024: a Veglie si piantano 122 nuovi alberi per celebrarli La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Mauro Pascoli Argomenti discussi: San Mauro Castelverde, il teatro riapre: al via la stagione 2026 con spettacoli gratuiti e giovani protagonisti; Igiene urbana e servizio di smaltimento rifiuti, l’Amministrazione stanzia oltre 4milioni di euro; Clerici Tessuto: aumentano i margini, focus sull’AI con il progetto Lia; Sostegno alle famiglie e servizi sociali: il CISA conferma Giulia Guazzora alla guida del welfare collinare. Il carnevale di San Mauro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.