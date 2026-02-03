San Mauro Castelverde il teatro comunale riapre | s' inaugura con Otello e Desdemona o del femminicidio

A San Mauro Castelverde il teatro comunale riapre le porte dopo mesi di chiusura. L’inaugurazione porta in scena “Otello e Desdemona o del femminicidio”, un spettacolo che vuole essere anche un messaggio forte contro la violenza sulle donne. La comunità del borgo si riunisce di nuovo, pronta a riaccendere la voce di un luogo che rappresenta molto di più di un semplice teatro.

Un teatro che riapre in un borgo delle aree interne non è solo un edificio che torna a illuminarsi: è una comunità che riprende voce. A San Mauro Castelverde questo segnale di rinascita prende forma concreta con l’avvio della stagione teatrale 2026, ricca di spettacoli gratuiti e di grande.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dopo anni di chiusura, il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre ufficialmente le sue porte.

San Mauro Castelverde, dopo anni di silenzio il Teatro Comunale riapre le sue porteIl 7 febbraio si inaugura la stagione 2026 con Otello e Desdemona o del femminicidio ... palermotoday.it

A San Mauro Castelverde riapre il teatro comunale(ANSA) - PALERMO, 03 FEB - A San Mauro Castelverde, comune montano delle Madone, a 1,150 metri sul livello del mare, riapre il teatro comunale che il 7 febbraio inaugura la stagione (a ingresso gratui ... msn.com

