San Giorgio del Sannio furto in abitazione nella notte

Questa notte a San Giorgio del Sannio i ladri sono entrati in una casa mentre nessuno era presente. I malviventi hanno forzato la porta e si sono portati via alcuni oggetti di valore. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La famiglia, svegliata dal rumore, ha chiamato le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto questa notte in un’abitazione a San Giorgio del Sannio. I malviventi si sono introdotti all’interno della casa in un momento in cui nella stessa non c’era nessuno. I proprietari, nel rientrare in casa, hanno subito notato che qualcuno l’aveva messa a soqquadro. È in corso un primo accertamento per stabilire quanto è stato sottratto ed il suo valore commerciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Benevento per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, furto in abitazione nella notte Approfondimenti su San Giorgio del Sannio San Giorgio del Sannio, tentativo di furto sventato dalle urla dei residenti San Nicola Manfredi: furto in abitazione nella notte e due tentativi sventati dai cittadini Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Giorgio del Sannio Argomenti discussi: San Giorgio del Sannio – Nuovo serbatoio, via al riempimento; Shoah, iniziativa a San Giorgio del Sannio: commemorazione ma anche impegno contro tutti i genocidi; Emergenza Idrica a San Giorgio del Sannio: prosegue azione collettiva; San Giorgio del Sannio, nasce la nuova Club House: un hub per lo sport e la comunità. San Giorgio del Sannio, sospetta meningite a scuola: profilassi per contatti strettiÈ scattata la procedura di profilassi dell'Asl, in seguito al sospetto caso di meningite registrato in una classe della scuola primaria statale dell'Istituto comprensivo San ... ilmattino.it Pd, Vincenzo Boniello nuovo segretario a San Giorgio del SannioSabato scorso la sala riunione del vecchio Comune di San Giorgio del Sannio ha ospitato il congresso del Partito Democratico di San Giorgio del Sannio. Dopo un dibattito iniziale, l'assemblea ha elett ... ilsannioquotidiano.it Dal campanile di San Giorgio... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.