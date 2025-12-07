San Giorgio del Sannio tentativo di furto sventato dalle urla dei residenti
Tempo di lettura: < 1 minuto Ladri di appartamento a mani vuote a San Giorgio del Sannio. Ignoti, che stavano cercando di introdursi all’interno dell’abitazione in un appartamento al primo piano di via San Francesco, tramite un balcone, sono stati scoperti da persone che erano all’interno. Infatti i proprietari, svegliati dal tentativo di effrazione, hanno iniziato ad urlare e hanno fatto desistere i malviventi che sono quindi riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per risalire ai presunti responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
