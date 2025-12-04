San Nicola Manfredi | furto in abitazione nella notte e due tentativi sventati dai cittadini

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto nella notte a San Nicola Manfredi. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti in un appartamento e, dopo aver rovistato ovunque, hanno portato via oggetti di bigiotteria. Il valore del furto è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Inoltre, sempre ieri, nel tardo pomeriggio, due tentativi di furto sono stati registrati in contrada Iannassi. In entrambi i casi, i ladri sono stati messi in fuga grazie all’intervento tempestivo dei residenti, che hanno notato movimenti sospetti e sono riusciti a sventare i colpi prima che venissero portati a termine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

