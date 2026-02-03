San Biagio | La celebrazione del 3 febbraio nel mondo

Questa mattina in molte città italiane si sono svolte le tradizionali celebrazioni in onore di San Biagio, il santo considerato protettore della gola. Le persone hanno partecipato con devozione, accendendo candele e ascoltando le messe, come da usanza. In alcune zone, sono stati anche effettuati i tradizionali riti di benedizione della gola, con i fedeli che si sono fatti segnare con le candele benedette. La giornata si è svolta senza particolari incidenti, mantenendo vivo il rito che dura da secoli.

San Biagio: Protettore della Gola. San Biagio è una figura venerata in tutto il mondo cristiano, particolarmente noto per essere il protettore della gola. La sua festa, celebrata il 3 febbraio, è un'occasione per ricordare la sua vita e i miracoli attribuiti a lui. San Biagio nacque a Sebaste, in Armenia, nel III secolo. Fu vescovo della sua città e si distinse per la sua grande fede e il suo impegno pastorale. È noto per essere stato un medico prima di diventare vescovo, il che spiega la sua associazione con la guarigione delle malattie. Secondo la tradizione, San Biagio compì numerosi miracoli, tra cui quello di salvare un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce.

